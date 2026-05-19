Tras coronarse campeón en la categoría Sub-17 durante la séptima edición del Torneo de Ajedrez del Caribe, disputado en Barranquilla, el deportista logró su clasificación al XV Campeonato Panamericano de Ajedrez que actualmente se desarrolla en El Salvador.

Velasco, de 16 años, entrena en la Villa de Céspedes bajo la orientación del profesor Rober González y hace parte del proceso deportivo que inició en 2021 en el club Semilleros Deportivos.

Gracias a sus destacados resultados nacionales e internacionales, el joven ajedrecista también obtuvo cupo para participar en el Sudamericano de la Juventud 2025, que se realizó en Cali durante el mes de diciembre.

Hoy, Carlos Andrés representa a Tuluá y a Colombia en uno de los torneos juveniles más importantes del continente, consolidándose como una de las grandes promesas del ajedrez nacional.