Según conoció Noticias RCN, las características físicas, las prendas de vestir y las heridas derivadas de la intervención permitieron establecer que el cuerpo correspondería a la mujer reportada como desaparecida desde el pasado 13 de mayo. Sin embargo, Medicina Legal adelanta el proceso oficial de identificación.

El caso generó conmoción nacional luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que Yulixa fue sacada por dos hombres del establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, tras presentar complicaciones durante una presunta lipólisis láser.

Las autoridades confirmaron que el lugar funcionaba de manera ilegal y sin permisos para realizar procedimientos quirúrgicos. Además, durante la inspección fueron halladas evidencias clave y otra mujer que permanecía encerrada luego de haber sido intervenida días antes.

La investigación también reveló que las cámaras internas del establecimiento fueron arrancadas presuntamente para eliminar pruebas, mientras continúan las indagaciones para establecer responsabilidades y capturar a los implicados en este caso que hoy enluta a una familia y genera indignación en el país.