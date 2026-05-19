La víctima fue identificada como Wilfreth Aguilera Torres, un deportista que entrenaba sobre la vía Los Alpes – Facatativá, en el sector conocido como Alto de La Tribuna, cuando fue embestido violentamente por una camioneta Renault Duster roja.

Según información conocida por EL TIEMPO y versiones de testigos difundidas en redes sociales, el vehículo se desplazaba a alta velocidad al momento del accidente. El fuerte impacto dejó la bicicleta del joven completamente partida en dos.

Wilfreth fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael de Facatativá, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Medicina Legal confirmó posteriormente la entrega del cuerpo a sus familiares.

De acuerdo con el comparendo impuesto por las autoridades, el conductor fue sancionado por conducir bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas. El reporte indica que el procedimiento se realizó hacia las 5:20 de la tarde del domingo 17 de mayo.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad han expresado su dolor e indignación por la muerte del joven, a quien describieron como una promesa del ciclismo colombiano. Según allegados, Wilfreth se preparaba para participar en competencias como la Carrera de la Juventud y otra válida en Fusagasugá.

El caso volvió a encender las alarmas por la accidentalidad vial en Cundinamarca, departamento que, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, registra uno de los mayores aumentos de muertes por accidentes de tránsito en el país.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.