Petro viajará a Cuba en su última visita internacional

El presidente Gustavo Petro viajará este viernes a La Habana para reunirse con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, en lo que sería su último viaje internacional antes de finalizar su mandato.

De acuerdo con la información conocida, el propósito principal de la visita es expresar la solidaridad del Gobierno colombiano con el pueblo cubano frente a la crisis económica y social que atraviesa la isla, marcada por los constantes apagones, problemas de abastecimiento y las dificultades que enfrenta su economía.

El encuentro se realizará en un contexto político particular, a pocos días de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, quien ha anunciado que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua una vez asuma la Presidencia.

La visita también coincide con un escenario internacional en el que Cuba enfrenta nuevos desafíos económicos, entre ellos la salida de importantes empresas extranjeras, como la cadena hotelera española Meliá, situación que ha impactado uno de los principales sectores productivos del país.

Con este viaje, Petro cerrará su agenda internacional antes del cambio de gobierno, en medio de un panorama diplomático que podría modificarse con la llegada de la nueva administración en Colombia.