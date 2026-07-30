Cinco capturados en Cali y Tuluá por el feminicidio de María Camila

Las autoridades reportaron un importante avance en la investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años cuyo caso conmocionó a Cali. En las últimas horas fueron capturadas cinco personas que serían presuntamente responsables de su desaparición y posterior homicidio.

Las detenciones fueron realizadas por unidades de la SIJIN de la Policía Nacional durante diligencias de allanamiento efectuadas en Cali y Tuluá. En los operativos también fueron incautados varios teléfonos celulares y dos motocicletas, entre ellas una que aparece en registros de cámaras de seguridad y que será analizada como parte de la investigación.

Entre los capturados figura, según las autoridades, la mujer que habría transportado a María Camila el día en que desapareció, además de cuatro hombres que también estarían vinculados con el caso.

Los cinco detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías para avanzar en el proceso de judicialización.

María Camila Potosí fue vista por última vez el 16 de julio, cuando se movilizaba en una motocicleta. Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición a orillas del río Meléndez, en el sur de Cali.

El caso generó una fuerte reacción ciudadana y motivó jornadas de protesta y plantones por parte de familiares y allegados, quienes exigían resultados en la investigación y justicia por el crimen.