Cali activa operativo especial por posesión de De La Espriella

Como parte del dispositivo, fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) que coordinará las acciones de seguridad no solo en Cali, sino también en Palmira, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Pradera, con el apoyo de las diferentes instituciones encargadas del orden público.
Entre las principales medidas anunciadas está la ley seca, que comenzará a regir desde el día anterior a la ceremonia. Además, se restringirá el transporte de combustible en recipientes como galones y pimpinas.
Las autoridades también confirmaron que estará prohibido el uso de drones en Cali y en varios municipios vecinos durante el desarrollo del operativo. La gobernadora Dilian Francisca Toro pidió a la ciudadanía informar de inmediato a las autoridades si detecta algún dron sobrevolando la zona restringida.
El plan contempla igualmente el refuerzo de la Fuerza Pública en los principales corredores viales, controles en los accesos a la capital del Valle y una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien suministre información que permita prevenir acciones delictivas.
Aunque se garantizará el derecho a la protesta pacífica durante la jornada, las autoridades advirtieron que actuarán frente a cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad o altere el orden público durante la posesión presidencial.
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