Petro reveló detalles de su conversación telefónica con Donald Trump

El presidente Gustavo Petro sostuvo este viernes una conversación telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas relacionados con la lucha contra los cultivos ilícitos, la cooperación bilateral y la eventual salida del mandatario colombiano de la lista OFAC, conocida como Lista Clinton.

De acuerdo con la información oficial, la llamada se realizó sobre las 8:15 de la mañana y permitió revisar los avances de Colombia en materia de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Durante el diálogo se destacó que el país ha erradicado cerca de 30.000 hectáreas y que la meta es alcanzar las 41.000 antes de finalizar 2026.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la solicitud de Petro para que Estados Unidos respalde su retiro de la lista OFAC. Frente a esta petición, Trump aseguró que hará “lo mejor” para que ese proceso pueda concretarse.

El presidente estadounidense también manifestó su intención de dialogar con el gobierno entrante con el propósito de promover un entendimiento político con la oposición en Colombia.

Al finalizar la conversación, Trump expresó palabras de reconocimiento hacia Petro, afirmando: “Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre”.

Por su parte, el mandatario colombiano aprovechó el diálogo para felicitar a Estados Unidos por la conmemoración de los 250 años de su independencia.