Prensa en Croacia estalla contra Cristiano y la FIFA tras su eliminación del Mundial

El foco de la controversia estuvo en un gol anulado a Croacia en los minutos finales, una acción que pudo significar el empate 2-2 y cambiar el rumbo del compromiso. Según el árbitro y el VAR, hubo un toque previo de un jugador croata que invalidó la jugada por fuera de lugar, una decisión que provocó fuertes cuestionamientos.
La molestia aumentó cuando la FIFA eligió a Cristiano Ronaldo como MVP del partido, decisión que fue duramente criticada por la prensa croata. Medios locales calificaron lo ocurrido como injusto y señalaron que varias decisiones arbitrales terminaron favoreciendo a Portugal.
El capitán croata, Luka Modrić, también expresó su inconformidad tras el encuentro. El mediocampista cuestionó el uso del VAR y aseguró que en las repeticiones no se evidencia el toque que habría invalidado el gol.
La eliminación dejó un sabor amargo en Croacia, especialmente para Modrić, quien disputaría su último Mundial con la selección y veía en este torneo una nueva oportunidad de pelear por el título. Mientras tanto, Portugal y Cristiano Ronaldo avanzan a octavos en medio de una fuerte controversia.
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