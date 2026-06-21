Petro pide esperar los escrutinios tras ventaja de Abelardo de la Espriella

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que aún es necesario esperar el proceso de escrutinios y advirtió sobre presuntas irregularidades en algunas mesas de votación.
“Vamos a escrutinios”, escribió Petro, al señalar que se deben revisar las mesas cuyos formularios E-14, según afirmó, no tendrían las firmas de los jurados. El jefe de Estado sostuvo que esos casos deberían ser impugnados y reiteró que, a su juicio, aún no se puede definir oficialmente al próximo presidente del país.
Con el boletín 15 de la Registraduría y el 99,24 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtenía 12.878.969 votos (49,68 %), mientras que Iván Cepeda alcanzaba 12.617.038 sufragios (48,67 %), una diferencia inferior a 300.000 votos.
Ante el estrecho margen, sectores afines al petrismo anunciaron que concentrarán sus esfuerzos en el proceso de escrutinio para revisar los resultados. Mientras tanto, diferentes dirigentes políticos comenzaron a reaccionar al preconteo. El expresidente Iván Duque felicitó a Abelardo de la Espriella y destacó el trabajo de la Registraduría, calificando las elecciones como libres y transparentes.
La Registraduría recordó que el resultado oficial de la elección se define con el escrutinio realizado por las comisiones electorales.
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