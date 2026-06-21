Petro pide esperar los escrutinios tras ventaja de Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro se pronunció en la noche de este domingo luego de que los boletines de preconteo de la Registraduría mostraran una ventaja de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que aún es necesario esperar el proceso de escrutinios y advirtió sobre presuntas irregularidades en algunas mesas de votación.

“Vamos a escrutinios”, escribió Petro, al señalar que se deben revisar las mesas cuyos formularios E-14, según afirmó, no tendrían las firmas de los jurados. El jefe de Estado sostuvo que esos casos deberían ser impugnados y reiteró que, a su juicio, aún no se puede definir oficialmente al próximo presidente del país.

Con el boletín 15 de la Registraduría y el 99,24 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtenía 12.878.969 votos (49,68 %), mientras que Iván Cepeda alcanzaba 12.617.038 sufragios (48,67 %), una diferencia inferior a 300.000 votos.

Ante el estrecho margen, sectores afines al petrismo anunciaron que concentrarán sus esfuerzos en el proceso de escrutinio para revisar los resultados. Mientras tanto, diferentes dirigentes políticos comenzaron a reaccionar al preconteo. El expresidente Iván Duque felicitó a Abelardo de la Espriella y destacó el trabajo de la Registraduría, calificando las elecciones como libres y transparentes.

La Registraduría recordó que el resultado oficial de la elección se define con el escrutinio realizado por las comisiones electorales.