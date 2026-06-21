Camilo Vera y Ángel Barajas vuelven a darle oro a Colombia

La delegación colombiana sigue brillando en el Campeonato Panamericano de Gimnasia que se disputa en Río de Janeiro, Brasil. Este domingo, Camilo Vera y Ángel Barajas sumaron dos nuevas medallas de oro para el país en las pruebas de suelo y barra fija, respectivamente.

Camilo Vera obtuvo una calificación de 13.833, superando al chileno Josué Armijo (13.666) y al puertorriqueño José López (13.600). El cucuteño de 19 años logró así su segunda medalla dorada del certamen, luego de haber conquistado días atrás el título en el all around.

Por su parte, el medallista olímpico Ángel Barajas se quedó con el oro en la barra fija tras conseguir una puntuación de 15.233, por delante de los brasileños Diogo Soares y Arthur Nory. En la prueba de paralelas, una pequeña falla lo dejó fuera del podio.

Con estas actuaciones, Colombia sigue destacándose en el certamen continental, donde Vera y Barajas ya habían conseguido oro y plata, respectivamente, en la prueba all around, consolidándose como dos de las grandes figuras de la gimnasia masculina del continente.