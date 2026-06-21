¿Quién es el Presidente electo de Colombia?

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

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¿Quién es el Presidente electo de Colombia?

Abelardo De La Espriella

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Sus orígenes

Nació en Bogotá en 1978.

Creció en Montería, Córdoba.

Es abogado, empresario y figura pública.

Alcanzó notoriedad nacional por su trayectoria como penalista y su participación en el debate político.

Su formación

Abogado de la Universidad Sergio Arboleda.

Especialista en Derecho Penal y Administrativo.

Máster de la Universidad de Nebrija, España.

Fundó en 2002 la firma De La Espriella Lawyers.

Su vida familiar

Está casado con Ana Lucía Pineda.

Es padre de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo, Francesca.

Empresario, escritor y cantante

Ha grabado dos álbumes musicales.

Es autor de varios libros.

Es creador y propietario del Ron Defensor (en sociedad con el cantante Silvestre Dangond) y la importadora de vinos Fratellone.

Cuenta con su propia línea de alta costura y ropa de lujo llamada De la Espriella Style.

Socio e inversionista del exclusivo restaurante Místico y de la iniciativa social Café Hope by Animal Voices

Su fórmula vicepresidencial

José Manuel Restrepo.

Economista y académico.

Fue ministro de Comercio y de Hacienda.

Ex rector de la las universidades del Rosario y CESA en Bogotá

Del derecho a la Casa de Nariño

Tras consolidar una carrera como abogado y empresario, incursionó en la política con el movimiento Defensores de la Patria y llegó a la Presidencia de Colombia.

Abelardo De La Espriella

Presidente de Colombia 2026-2030