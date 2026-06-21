ABELARDO DE LA ESPRIELLA
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¿Quién es el Presidente electo de Colombia?
Abelardo De La Espriella
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Sus orígenes
Nació en Bogotá en 1978.
Creció en Montería, Córdoba.
Es abogado, empresario y figura pública.
Alcanzó notoriedad nacional por su trayectoria como penalista y su participación en el debate político.
Su formación
Abogado de la Universidad Sergio Arboleda.
Especialista en Derecho Penal y Administrativo.
Máster de la Universidad de Nebrija, España.
Fundó en 2002 la firma De La Espriella Lawyers.
Su vida familiar
Está casado con Ana Lucía Pineda.
Es padre de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo, Francesca.
Empresario, escritor y cantante
Ha grabado dos álbumes musicales.
Es autor de varios libros.
Es creador y propietario del Ron Defensor (en sociedad con el cantante Silvestre Dangond) y la importadora de vinos Fratellone.
Cuenta con su propia línea de alta costura y ropa de lujo llamada De la Espriella Style.
Socio e inversionista del exclusivo restaurante Místico y de la iniciativa social Café Hope by Animal Voices
Su fórmula vicepresidencial
José Manuel Restrepo.
Economista y académico.
Fue ministro de Comercio y de Hacienda.
Ex rector de la las universidades del Rosario y CESA en Bogotá
Del derecho a la Casa de Nariño
Tras consolidar una carrera como abogado y empresario, incursionó en la política con el movimiento Defensores de la Patria y llegó a la Presidencia de Colombia.
Abelardo De La Espriella
Presidente de Colombia 2026-2030
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