Petro ordena no prestar bases militares para la posesión de De la Espriella

El presidente Gustavo Petro aseguró que no permitirá que bases militares o instalaciones de la Fuerza Pública sean utilizadas para la posesión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, al afirmar que continúa siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares hasta que se realice el juramento constitucional del próximo 7 de agosto.