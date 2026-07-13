Petro ordena no prestar bases militares para la posesión de De la Espriella

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que los cuarteles permanecen bajo su autoridad hasta el momento en que el nuevo presidente asuma oficialmente el cargo ante el Congreso de la República.
“Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure”, escribió Petro.
El pronunciamiento se produce luego de que surgiera la posibilidad de que la ceremonia de posesión de De la Espriella se realizara en una guarnición militar, una propuesta que ha generado debate político y jurídico.
Petro recordó que, según la Constitución, el cambio del mando militar solo se hace efectivo una vez el presidente electo presta juramento ante el Congreso. Además, sostuvo que los cuarteles están destinados a labores de defensa y seguridad, y no para actos de carácter político o protocolario.
La controversia se suma a las tensiones que han marcado la transición entre el gobierno saliente y el presidente electo, mientras continúa la expectativa sobre el lugar donde finalmente se llevará a cabo la ceremonia de posesión del próximo 7 de agosto.
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