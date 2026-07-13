Sicarios asesinaron a un hombre en pleno casco urbano de Florida

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Florida, Valle del Cauca, donde un ataque con arma de fuego terminó con la vida de un hombre identificado como Jean David Ruales.

El atentado ocurrió en la calle 11 con carrera 13A, donde la víctima fue atacada por hombres armados. Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Benjamín Barney Gasca, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional y personal de la funeraria Emanuel, realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantaron los actos urgentes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio, establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.