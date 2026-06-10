Ordenan suspender del cargo al presidente Petro en plena recta final electoral

Un nuevo episodio de tensión política y jurídica se abrió en Colombia luego de que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta Corral, emitiera un auto en el que ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, en el marco de una investigación por presunta participación en política.

La decisión, conocida a través de Blu Radio, está contenida en un documento de siete páginas en el que la congresista argumenta que el mandatario podría haber incurrido en una falta grave o gravísima por publicaciones realizadas en su cuenta de la red social X durante el actual proceso electoral.

Según el auto, la medida cautelar busca evitar una eventual reiteración de la conducta investigada y preservar la neutralidad de los servidores públicos mientras se desarrolla la segunda vuelta presidencial. La suspensión tendría vigencia hasta las 4:00 de la tarde del 21 de junio, fecha en la que culminará la jornada electoral.

“La permanencia en el cargo podría interferir en la investigación o facilitar la continuidad de la conducta investigada”, señala uno de los apartes del documento citado por el medio de comunicación.

No obstante, la decisión ha generado un intenso debate jurídico debido a que la propia providencia reconoce que la Constitución establece un fuero especial para el presidente de la República, según el cual solo puede ser juzgado mediante acusación de la Cámara y cuando el Senado declare que existe mérito para ello. A pesar de esa consideración, la representante sostiene que se trata de una medida cautelar y transitoria.

La actuación se produce después de que la Comisión de Acusación abriera una investigación disciplinaria contra Petro por al menos 15 publicaciones en X, realizadas entre 2023 y 2025, que podrían constituir una intervención indebida en política.

Como parte de las diligencias, el organismo ordenó recopilar y verificar técnicamente el contenido de los mensajes, solicitar información al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) sobre el manejo de la cuenta oficial del mandatario y establecer quiénes tienen acceso a su administración.

Mientras el país sigue atento al desarrollo del proceso, la decisión de la representante Gloria Elena Arizabaleta ha abierto una discusión sobre los límites constitucionales de la Comisión de Acusación y el alcance de las medidas cautelares frente al jefe de Estado. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de la Presidencia de la República sobre esta actuación.