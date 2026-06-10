Colombia es la primera reina de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica

La selección Colombia femenina escribió una nueva página dorada para el fútbol nacional al consagrarse campeona de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, tras vencer 4-3 a Paraguay en un emocionante partido disputado en Asunción.

El título llegó apenas días después de que las dirigidas por Ángelo Marsiglia aseguraran su clasificación al Mundial de Brasil 2027, por lo que la Tricolor celebró una jornada histórica con doble premio: el cupo a la cita orbital y la conquista del certamen continental.

El compromiso estuvo cargado de emociones desde el inicio. Paraguay abrió el marcador a través de un penal convertido por Dulce Martínez, pero Colombia reaccionó rápidamente con el empate de Ana María Guzmán. Más adelante, las locales volvieron a ponerse en ventaja con un tanto de Claudia Martínez, aunque Marcela Restrepo igualó nuevamente antes del descanso. Sin embargo, Lice Chamorro marcó el 3-2 para las guaraníes justo antes del entretiempo.

En la segunda mitad apareció una de las grandes figuras del equipo, Linda Caicedo, para decretar el 3-3 y mantener vivas las ilusiones cafeteras. Cuando parecía que el desenlace sería incierto, Ana María Guzmán volvió a aparecer al minuto 89 para marcar el gol del campeonato y desatar la celebración colombiana.

Tras el encuentro, la defensora y heroína de la noche destacó el esfuerzo del grupo. “Nunca se me salió de la mente ganar porque llevamos muchos años con este objetivo. Lo soñamos desde chiquitas”, expresó emocionada.

La victoria de Argentina sobre Ecuador por 1-0 no fue suficiente para arrebatarle el primer lugar a Colombia, que terminó levantando el trofeo y convirtiéndose en la primera campeona de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica. Además, el resultado permitió que Ecuador y Venezuela aseguraran un lugar en el repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027.