El asesinato del periodista Cristian Herrera se habría ordenado desde una celda

Las autoridades colombianas avanzan en el esclarecimiento del asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en Cúcuta, con la captura de tres personas que, según la Fiscalía y la Policía, habrían participado en la planeación y ejecución del crimen.

De acuerdo con la investigación, entre los detenidos se encuentra alias «Demonio», señalado como el presunto autor material del homicidio y supuesto integrante de la estructura delincuencial conocida como «Familia P», dedicada al microtráfico y otros delitos en la capital de Norte de Santander. Junto a él fueron capturados alias «Wilmer» y alias «Angélica», quienes habrían cumplido funciones de apoyo logístico durante el atentado.

Las autoridades sostienen que alias «Demonio» mantenía vínculos con Ever Carreño Corredor, alias «Porras», considerado el máximo cabecilla de esa organización criminal. Aunque permanece privado de la libertad desde 2016, las investigaciones apuntan a que seguiría ejerciendo control sobre actividades ilícitas desde prisión, incluida la coordinación de homicidios y otros delitos. Una de las principales hipótesis es que la orden para asesinar al comunicador habría surgido desde esa estructura.

Cristian Herrera era un reconocido periodista judicial de Cúcuta, integrante del consejo directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y durante años denunció hechos de corrupción, violencia y crimen organizado en Norte de Santander. Incluso había recibido amenazas que lo obligaron a salir del país y, tras su regreso, continuó alertando sobre los riesgos para el ejercicio periodístico en la región.

El crimen ocurrió cuando el comunicador fue atacado a tiros en el barrio Quinta Oriental, un hecho que generó el rechazo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de las autoridades nacionales. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las capturas y pidió que el caso avance hasta identificar a todos los responsables intelectuales del asesinato.

Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que les imputará cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas, mientras continúan las investigaciones para establecer toda la cadena de responsabilidad detrás del crimen que conmocionó al país.