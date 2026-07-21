Octavio Cardona será el nuevo presidente de la Cámara de Representantes

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Octavio Cardona, fue elegido para asumir la presidencia de la corporación durante el segundo período legislativo, según se conoció en un acuerdo político entre las distintas bancadas.

Además de asegurar la presidencia de la Cámara, el Partido Liberal también obtuvo la Secretaría General y las presidencias de las comisiones de Acusaciones y Crédito Público para ese mismo periodo.

De acuerdo con la información conocida, Cardona también solicitó que la bancada liberal respalde las iniciativas que impulse el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, evidenciando una postura de cercanía con la administración que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

Como parte de esa relación, el congresista presentó una proposición para que la ceremonia de posesión presidencial se realice fuera de las instalaciones del Congreso de la República, una iniciativa que deberá ser discutida por la corporación.