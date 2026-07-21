Hallan sin vida a joven embarazada que llevaba varios días desaparecida en Cali

El cuerpo fue encontrado en una zona cercana a un río del corregimiento de La Buitrera, en el área rural de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima estaba en avanzado estado de descomposición, amarrada y envuelta en sábanas.
Según la información preliminar, María Camila salió de su vivienda, ubicada en el barrio Meléndez, para asistir a un control médico en el puesto de salud de Polvorines, pero nunca llegó a su destino. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con ella.
Las primeras versiones indican que la joven fue vista por última vez desplazándose en una motocicleta junto a una mujer que, al parecer, hacía parte de su círculo cercano.
Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y esclarecer los móviles de este hecho que ha generado profunda consternación en Cali.
Entretanto, los organismos de investigación hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.
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