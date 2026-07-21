Hallan sin vida a joven embarazada que llevaba varios días desaparecida en Cali

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio en Cali.

El cuerpo fue encontrado en una zona cercana a un río del corregimiento de La Buitrera, en el área rural de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima estaba en avanzado estado de descomposición, amarrada y envuelta en sábanas.

Según la información preliminar, María Camila salió de su vivienda, ubicada en el barrio Meléndez, para asistir a un control médico en el puesto de salud de Polvorines, pero nunca llegó a su destino. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con ella.

Las primeras versiones indican que la joven fue vista por última vez desplazándose en una motocicleta junto a una mujer que, al parecer, hacía parte de su círculo cercano.

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y esclarecer los móviles de este hecho que ha generado profunda consternación en Cali.

Entretanto, los organismos de investigación hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.