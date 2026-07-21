Grave accidente en la vía al Lago Calima deja dos víctimas fatales

Tras recibir el llamado de emergencia, organismos de socorro se desplazaron hasta el lugar para atender a las víctimas. Los heridos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial de Calima El Darién, donde reciben atención médica y permanecen bajo observación.
Mientras tanto, las autoridades acordonaron la zona para realizar la inspección judicial y adelantar las investigaciones que permitan establecer las causas del siniestro.
La información es preliminar y está sujeta a actualización por parte de las autoridades competentes.
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