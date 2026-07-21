Grave accidente en la vía al Lago Calima deja dos víctimas fatales

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este lunes festivo, en inmediaciones de la entrada número cinco del Lago Calima, dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas y dos más heridas.

Tras recibir el llamado de emergencia, organismos de socorro se desplazaron hasta el lugar para atender a las víctimas. Los heridos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial de Calima El Darién, donde reciben atención médica y permanecen bajo observación.

Mientras tanto, las autoridades acordonaron la zona para realizar la inspección judicial y adelantar las investigaciones que permitan establecer las causas del siniestro.

La información es preliminar y está sujeta a actualización por parte de las autoridades competentes.