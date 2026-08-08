Nuevo Gobierno designa a Andrés Felipe Velásquez al frente de la DIAN

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella designó a Andrés Felipe Velásquez como nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), completando así una de las posiciones clave de su equipo económico.

Velásquez es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en derecho tributario y magíster en fiscalidad internacional. Cuenta con experiencia en litigio y asesoría en asuntos tributarios.

El nuevo funcionario es además socio fundador de la firma Velásquez Osorio Abogados, desde donde ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector privado.

Su llegada a la DIAN se produce en un momento clave para las finanzas públicas, debido a que el nuevo Gobierno prepara una reforma tributaria y deberá enfrentar importantes retos en materia de recaudo y gestión fiscal.

Velásquez reemplazará a Carlos Emilio Betancourt y trabajará junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien encabeza el equipo económico de la administración De La Espriella.