Nuevo Gobierno designa a Andrés Felipe Velásquez al frente de la DIAN

Velásquez es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en derecho tributario y magíster en fiscalidad internacional. Cuenta con experiencia en litigio y asesoría en asuntos tributarios.
El nuevo funcionario es además socio fundador de la firma Velásquez Osorio Abogados, desde donde ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector privado.
Su llegada a la DIAN se produce en un momento clave para las finanzas públicas, debido a que el nuevo Gobierno prepara una reforma tributaria y deberá enfrentar importantes retos en materia de recaudo y gestión fiscal.
Velásquez reemplazará a Carlos Emilio Betancourt y trabajará junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien encabeza el equipo económico de la administración De La Espriella.
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