Abuela, hija y nieta: las tres colombianas que murieron en Brasil

Las víctimas fueron identificadas como Lida Rocío Cubillos, Wendy Manrique Cubillos y Sofía Murillo Manrique, quienes habían viajado a Brasil junto a otros familiares para celebrar los 15 años de una adolescente.

Según la cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, las fallecidas eran la abuela, una tía y una prima de la quinceañera. El grupo familiar se había dividido para realizar el recorrido turístico, debido a la capacidad limitada del helicóptero.

El accidente ocurrió cerca de Vista China, uno de los puntos turísticos de la ciudad. Las autoridades brasileñas adelantaron la identificación de las víctimas, un proceso que fue complejo debido al estado en que quedaron los cuerpos.

La Cancillería colombiana informó que el Consulado en Río de Janeiro ya se encuentra en contacto con los familiares para brindar asistencia y coordinar las diligencias correspondientes.

El Gobierno nacional expresó sus condolencias y solidaridad a las familias de las tres colombianas fallecidas.