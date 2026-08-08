Nuevo Gobierno respalda proyectos clave para el Valle del Cauca

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció el respaldo del nuevo Gobierno Nacional a varios proyectos estratégicos para el Valle del Cauca, entre ellos el Tren de Cercanías, el acueducto de Buenaventura y la vía Mulaló-Loboguerrero.

El anuncio se conoció horas después de la posesión presidencial realizada en Cali, donde Restrepo aseguró que el Gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá un compromiso especial con Cali, Buenaventura y el departamento.

El vicepresidente también mencionó el proceso de concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón como una de las iniciativas que requieren impulso nacional.

Restrepo ya había conocido estos proyectos durante una reunión con la directora ejecutiva de Propacífico, María Isabel Ulloa, y empresarios del Valle, quienes expusieron las principales necesidades de infraestructura y desarrollo de la región.

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó la disposición del nuevo Gobierno para trabajar con el Valle y reiteró sus solicitudes en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo regional.