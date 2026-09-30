Nuevo detalle del vuelo de Flydubai: cayó 14.125 pies en 29 segundos

Nuevos detalles se conocen sobre el incidente que obligó a un avión de Flydubai a aterrizar de emergencia en Arabia Saudita mientras cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. La información conocida ahora apunta a un episodio aún más grave de lo reportado inicialmente, con un descenso abrupto de la aeronave y versiones sobre un posible intento de estrellarla.

Según los registros de Flightradar24, el Boeing 737 MAX 8 descendió 14.125 pies en apenas 29 segundos, pasando de 30.875 a 16.750 pies. El avión posteriormente cambió de rumbo y terminó aterrizando en Tabuk, Arabia Saudita.

La versión entregada por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, señala que un supuesto “terrorista” habría intentado estrellar la aeronave con los pasajeros a bordo. El funcionario aseguró que el objetivo habría sido matar a los israelíes que viajaban en el vuelo.

A esto se suma el testimonio de una pasajera, Miryam Shira Ohayon, quien afirmó que uno de los pilotos intentó apuñalar al otro mientras sobrevolaban Jordania. Según su relato, varios pasajeros intervinieron para reducir al hombre, mientras el avión descendía rápidamente.

“Estábamos a punto de estrellarnos”, aseguró la pasajera, quien relató además que había sangre en la zona de la cabina y que algunas personas ayudaron a controlar al presunto atacante.

Tras el aterrizaje en Tabuk, tanto el capitán como el copiloto fueron trasladados a un hospital debido a las lesiones que presentaban. Flydubai confirmó que el vuelo FZ1073 sufrió un incidente durante el trayecto y aseguró que todos los pasajeros se encuentran a salvo.

Las autoridades israelíes también informaron que el Ejército llegó a movilizar aviones de combate ante el temor inicial de un posible secuestro. Sin embargo, la naturaleza exacta del incidente continúa siendo objeto de investigación.

Mientras las familias de los pasajeros esperaban información en el aeropuerto Ben Gurión, las autoridades y la aerolínea avanzaban en la investigación para establecer qué ocurrió dentro de la cabina y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la emergencia.