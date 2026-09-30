Cae alias Murdoc, señalado de ataques con explosivos contra la Fuerza Pública

Una operación desarrollada en varias zonas del Cesar dejó nueve personas capturadas y puso en el centro de la investigación a alias Murdoc, señalado por las autoridades como presunto explosivista del ELN. El procedimiento incluyó 12 allanamientos contra una red relacionada con extorsiones y hurto de hidrocarburos.

La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Urano, la Sijín y la Fiscalía en Ayacucho, corregimiento de La Gloria, y en el municipio de Pelaya. Según el Gobierno, los detenidos harían parte de una estructura vinculada con actividades destinadas a obtener recursos para el ELN.

Entre los capturados se encuentra alias Murdoc, a quien el presidente Abelardo De La Espriella señaló como presunto explosivista y relacionó con el reciente ataque contra el comando de Policía de Aguachica y acciones contra unidades del Ejército. Estas acusaciones corresponden a la información entregada por las autoridades y deberán avanzar en el proceso judicial.

Durante los procedimientos también fueron encontrados armas, municiones, granadas, explosivos, cordón detonante y otros elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con la estructura investigada.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación jurídica y avanzar en las investigaciones por delitos como concierto para delinquir, extorsión y hurto de hidrocarburos.

El presidente también informó que, en un balance de las últimas 24 horas, se produjeron otras capturas e incautaciones en diferentes regiones del país, además de operaciones contra estructuras armadas y redes dedicadas a actividades ilícitas.