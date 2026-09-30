Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Cae alias Murdoc, señalado de ataques con explosivos contra la Fuerza Pública

Una operación desarrollada en varias zonas del Cesar dejó nueve personas capturadas y puso en el centro de la investigación a alias Murdoc, señalado por las autoridades como presunto explosivista del ELN. El procedimiento incluyó 12 allanamientos contra una red relacionada con extorsiones y hurto de hidrocarburos.

La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Urano, la Sijín y la Fiscalía en Ayacucho, corregimiento de La Gloria, y en el municipio de Pelaya. Según el Gobierno, los detenidos harían parte de una estructura vinculada con actividades destinadas a obtener recursos para el ELN.

Entre los capturados se encuentra alias Murdoc, a quien el presidente Abelardo De La Espriella señaló como presunto explosivista y relacionó con el reciente ataque contra el comando de Policía de Aguachica y acciones contra unidades del Ejército. Estas acusaciones corresponden a la información entregada por las autoridades y deberán avanzar en el proceso judicial.

Durante los procedimientos también fueron encontrados armas, municiones, granadas, explosivos, cordón detonante y otros elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con la estructura investigada.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación jurídica y avanzar en las investigaciones por delitos como concierto para delinquir, extorsión y hurto de hidrocarburos.

El presidente también informó que, en un balance de las últimas 24 horas, se produjeron otras capturas e incautaciones en diferentes regiones del país, además de operaciones contra estructuras armadas y redes dedicadas a actividades ilícitas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.