Julia Restrepo se corona campeón departamental de baloncesto prejuvenil en Palmira

El equipo femenino de la Institución Educativa Julia Restrepo conquistó el primer lugar en la final departamental de los Juegos Intercolegiados, sumando un nuevo triunfo para el deporte estudiantil de Tuluá.

La Institución Educativa Julia Restrepo celebró este 25 de septiembre de 2026 un importante logro deportivo, luego de que su equipo femenino de baloncesto, categoría prejuvenil, se consagrara campeón departamental de los Juegos Intercolegiados.

El conjunto tulueño alcanzó el primer lugar de la competencia, superando en la clasificación final a la I.E. Bartolomé de Cali, que ocupó la segunda posición, y a la I.E. Nuestra Señora de la Candelaria, tercera.

El equipo campeón está integrado por Mariana Potes Rosero, Salomé Carvajal López, Salomé Franco Cardona, Mariana Olaya Avilés, Samantha Franco Cardona, Lilibeth Ríos Pabón, Fanny Restrepo Cañón, Avril Hernández Martínez e Isabella Gutiérrez Jaramillo.

La orientación deportiva estuvo a cargo de los entrenadores Javier Caicedo Saavedra y Michel Stiven Potes Rosero, con el acompañamiento del docente asistente Jaime Humberto Potes Feria.

La conquista departamental representa el resultado de un proceso marcado por la disciplina, la constancia y el trabajo colectivo. Detrás del título están las horas de entrenamiento, el acompañamiento de sus entrenadores, el respaldo de la institución educativa y el compromiso de cada una de las jóvenes deportistas.

El campeonato llena de orgullo a la comunidad educativa de la Julia Restrepo y a Tuluá, que vuelve a encontrar en sus nuevas generaciones una muestra del talento deportivo que se forma en la ciudad.

Ahora el reto será continuar fortaleciendo este proceso y llevar con orgullo el nombre de la institución y de Tuluá a los próximos escenarios deportivos.

Pie de foto: Jugadoras y cuerpo técnico de la Institución Educativa Julia Restrepo, campeones departamentales de baloncesto femenino prejuvenil en los Juegos Intercolegiados 2026.