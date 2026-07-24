“No doy permiso”: Petro insiste en impedir la posesión en base militar

En medio de su discurso durante el acto de regreso de la espada de Simón Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en Bogotá, el presidente saliente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la posesión del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, y reiteró que no autorizará el uso de ninguna guarnición militar para la ceremonia del próximo 7 de agosto.

El mandatario aseguró que, mientras continúe en el cargo, no permitirá que instalaciones militares sean preparadas para la posesión presidencial, al considerar que hacerlo sería una «afrenta contra la democracia y la República». Además, pidió a la ciudadanía del Cauca no participar en movilizaciones y evitar, según dijo, escenarios de confrontación.

Las declaraciones se producen luego de que el Senado aprobara una proposición para realizar la sesión de posesión fuera del Capitolio Nacional, en el departamento del Cauca. No obstante, la iniciativa aún deberá ser discutida y aprobada por la Cámara de Representantes para que pueda hacerse efectiva.

Por su parte, Abelardo De La Espriella ha reiterado que busca posesionarse en una guarnición militar como homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública. El presidente electo celebró la decisión adoptada por el Senado y aseguró que el cambio de sede representa un acto simbólico de descentralización.

De acuerdo con la Constitución, la posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso en pleno. Aunque ambas cámaras pueden aprobar un cambio de sede, la decisión solo será válida si cuenta con el aval de la Cámara de Representantes y se cumple el cuórum requerido el día de la sesión.