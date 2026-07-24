Nuevo arancel de EE. UU.: estos productos serán gravados

Estados Unidos puso en marcha un nuevo arancel del 12,5 % para una parte de las exportaciones colombianas, aunque la medida no afectará a toda la canasta de productos que el país envía a ese mercado.

De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), quedaron exentos bienes considerados estratégicos o de oferta insuficiente, entre ellos café, carne de res, banano, plátano, piña, aguacate, mango, azúcar, cacao, petróleo, gas, carbón, oro, otros metales preciosos, fertilizantes, medicamentos e insumos farmacéuticos.

En contraste, el nuevo gravamen sí recaerá sobre productos como flores frescas, confecciones, prendas de vestir, manufacturas de plástico, alimentos agroindustriales y otros bienes industriales, sectores que concentran una importante generación de empleo en Colombia.

Expertos advierten que el mayor impacto se sentirá en la industria floricultora. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, señaló que las flores representan cerca de un tercio de las exportaciones afectadas por la medida. A su vez, el exministro de Agricultura Andrés Valencia calificó la decisión como una mala noticia para el sector, al recordar que también enfrenta la revaluación del peso.

El arancel comenzó a regir desde las 11:01 p. m. del jueves 23 de julio (hora de Colombia), en reemplazo del recargo temporal del 10 % que estaba vigente desde febrero de 2026. Según las autoridades estadounidenses, el nuevo cobro no se acumula con el anterior, sino que lo sustituye para los productos cobijados por la medida.