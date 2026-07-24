Este domingo se definen nuevos líderes comunales del Valle

Este domingo 26 de julio se realizarán en el Valle del Cauca las elecciones de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, un proceso en el que serán elegidos los nuevos dignatarios de segundo grado para el período 2026-2030.

La jornada convocará a las 2.225 asociaciones comunales del departamento, cuyos representantes definirán a los nuevos líderes encargados de fortalecer el trabajo comunitario en los diferentes municipios.

Desde la Gobernación del Valle hicieron un llamado a los líderes comunales para participar activamente en estas elecciones. La secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Karen Rada, destacó que este proceso fortalece la participación ciudadana y la organización comunitaria en el departamento.

La Administración Departamental resaltó que, durante los últimos años, ha brindado acompañamiento técnico, capacitaciones y asesorías a las Juntas de Acción Comunal, además de impulsar espacios para la formulación de políticas públicas y estrategias orientadas al fortalecimiento del liderazgo comunitario.

Representantes de organizaciones comunales también destacaron los avances alcanzados mediante programas como las capacitaciones en gerencia comunal y la implementación de la Política Pública para las Juntas de Acción Comunal, iniciativas que, según afirmaron, han contribuido a fortalecer el trabajo de estos organismos en el Valle del Cauca.

Con esta jornada electoral se busca renovar el liderazgo comunal y continuar promoviendo la participación ciudadana en las comunidades del departamento.