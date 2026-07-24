Este domingo se definen nuevos líderes comunales del Valle

La jornada convocará a las 2.225 asociaciones comunales del departamento, cuyos representantes definirán a los nuevos líderes encargados de fortalecer el trabajo comunitario en los diferentes municipios.
Desde la Gobernación del Valle hicieron un llamado a los líderes comunales para participar activamente en estas elecciones. La secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Karen Rada, destacó que este proceso fortalece la participación ciudadana y la organización comunitaria en el departamento.
La Administración Departamental resaltó que, durante los últimos años, ha brindado acompañamiento técnico, capacitaciones y asesorías a las Juntas de Acción Comunal, además de impulsar espacios para la formulación de políticas públicas y estrategias orientadas al fortalecimiento del liderazgo comunitario.
Representantes de organizaciones comunales también destacaron los avances alcanzados mediante programas como las capacitaciones en gerencia comunal y la implementación de la Política Pública para las Juntas de Acción Comunal, iniciativas que, según afirmaron, han contribuido a fortalecer el trabajo de estos organismos en el Valle del Cauca.
Con esta jornada electoral se busca renovar el liderazgo comunal y continuar promoviendo la participación ciudadana en las comunidades del departamento.
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