MOE advierte que Petro no puede ponerse al frente de una campaña presidencial

La Misión de Observación Electoral (MOE) reaccionó a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien anunció que se pondrá “al frente” de la campaña de Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró que un presidente de la República debe actuar como garante de las condiciones democráticas y no asumir un papel activo dentro de una campaña electoral.

“No hay forma de entender cómo un presidente de la República, en las condiciones en que hoy se encuentra, quiere ponerse al frente de una campaña”, afirmó Barrios durante una entrevista con Blu Radio.

La representante de la organización recordó que el jefe de Estado tiene la responsabilidad de garantizar que las elecciones se desarrollen en igualdad de condiciones para todos los candidatos y señaló que la única manera en que Petro podría participar directamente en una campaña sería renunciando a su cargo.

“Podría renunciar a la Presidencia para convertirse en militante del Pacto Histórico y dejar de representar la unidad nacional. Esa sería la única manera”, indicó.

Barrios insistió en que el Gobierno Nacional debe enfocarse en brindar garantías de seguridad, transparencia y equidad durante el proceso electoral, especialmente en una etapa decisiva como la segunda vuelta presidencial.

La directora de la MOE también recordó que recientemente el Consejo de Estado emitió una sentencia relacionada con la participación política de funcionarios públicos y señaló que corresponde a los organismos competentes vigilar su cumplimiento.

La polémica surgió luego de que Petro publicara en su cuenta de X que se pondrá al frente de la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico que disputará la Presidencia con Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta electoral.