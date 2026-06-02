Entregan primeros kits de Valle Agro5 a agricultores de la zona rural de Buga

El programa Valle Agro5 comenzó la entrega de insumos agrícolas en el municipio de Buga, beneficiando a 21 pequeños y medianos productores vinculados a la Asociación de Productores de Fruta de la Zona Media de Buga (Aprofrum), con el propósito de fortalecer sus cultivos y mejorar sus capacidades productivas.

Los agricultores recibieron kits compuestos por herramientas, fertilizantes, equipos de fumigación y otros insumos destinados a optimizar la producción de cultivos como café, plátano, plantas aromáticas y medicinales.

Según la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, esta estrategia busca impulsar el desarrollo agroempresarial de las asociaciones campesinas mediante el acceso a insumos, asistencia técnica y procesos de capacitación enfocados en aumentar la competitividad y productividad del sector rural.

Los beneficiarios destacaron que estos apoyos representan una oportunidad para fortalecer sus actividades agrícolas, mejorar los procesos de producción y generar mayores ingresos para sus familias.

En su quinta fase, Valle Agro5 impactará a 1.134 pequeños y medianos productores organizados en 42 asociaciones de diferentes municipios del Valle del Cauca, entre ellos Buga, Tuluá, Sevilla, Palmira, El Cerrito, Andalucía, Trujillo, Buenaventura y Yumbo, entre otros.

La iniciativa hace parte de la apuesta de la Gobernación del Valle por fortalecer la seguridad alimentaria, promover el desarrollo rural y brindar herramientas que permitan a los productores acceder a mejores oportunidades de crecimiento económico.