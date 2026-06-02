James Rodríguez genera controversia con comentario sobre las condiciones en Bogotá

La Selección Colombia cerró su preparación en territorio nacional con una victoria 3-1 frente a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, en el último amistoso antes de emprender viaje hacia el Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró buen nivel colectivo y se impuso con goles de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez, mientras que Andrey Soto descontó para el conjunto costarricense.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el ingreso de James Rodríguez en el segundo tiempo. El volante fue ovacionado por los aficionados y, tras el compromiso, habló sobre las sensaciones del grupo de cara a la Copa del Mundo.

Rodríguez reconoció que el equipo aún se encuentra adaptándose a las condiciones de altura y señaló que el estado del terreno de juego tampoco favoreció el desarrollo del partido.

“No estamos adaptados a la altura, pero nos estamos preparando para eso. El campo tampoco estaba en las mejores condiciones, pero rescatamos que hemos hecho las cosas bien. Nos vamos con una buena imagen”, afirmó el capitán colombiano.

El mediocampista también aseguró que llega en buenas condiciones físicas a la cita mundialista y destacó el respaldo constante de la afición.

“Me he entrenado fuerte y día a día me pongo más en forma. Físicamente estoy listo. Estoy trabajando duro y me cuido mucho”, expresó.

Sobre la expectativa que genera disputar una nueva Copa del Mundo, Rodríguez admitió que la emoción sigue intacta pese a la experiencia acumulada con la Selección.

“Este Mundial es especial, es único. Cuando uno se va haciendo mayor lo vive de otra manera. Es una gran alegría. Son bastantes años en la Selección y tengo que darlo todo por esta camiseta”, manifestó.

Con este triunfo, Colombia se despide de su afición antes de viajar a la Copa Mundial de 2026, donde debutará el próximo 17 de junio con la ilusión de realizar una destacada participación en el certamen internacional.