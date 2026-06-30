Miguel Gómez Martínez liderará el Ministerio de Hacienda desde el 7 de agosto

El presidente electo Abelardo De La Espriella confirmó que el economista Miguel Gómez Martínez será el próximo ministro de Hacienda, cargo que asumirá a partir del 7 de agosto, cuando se inicie el nuevo Gobierno.

Gómez Martínez llega al Ministerio con una amplia trayectoria en el sector público, privado y académico. Es economista del Instituto de Estudios Políticos de París, donde también obtuvo una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos como vicecontralor General de la República, presidente de Bancóldex, embajador de Colombia en Francia, presidente de Asocolflores y de Fasecolda, además de desempeñarse como decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.

En el ámbito político fue representante a la Cámara por el Partido de La U entre 2010 y 2014 y posteriormente aspiró al Senado por el Partido Conservador en las elecciones de 2018.

Miguel Gómez Martínez también pertenece a una de las familias con mayor tradición política del país. Es hijo del dirigente conservador Enrique Gómez Hurtado, nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado.

Con este nombramiento, el presidente electo continúa conformando el gabinete que lo acompañará durante los próximos cuatro años, en medio de la expectativa por las primeras medidas económicas que adoptará la nueva administración.