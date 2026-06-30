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Más de 600 expertos conforman el equipo de Empalme de De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció el inicio formal del denominado “Empalme Anticorrupción”, una estrategia que, según su equipo, busca revisar el estado de la administración pública antes del comienzo del nuevo gobierno.

De acuerdo con la información entregada, el proceso reúne a más de 600 expertos y ciudadanos organizados en 22 ejes temáticos, quienes habrían trabajado durante más de seis meses en el proyecto denominado “El Arca de Noé”, concebido para recopilar y analizar información sobre distintos sectores del Estado.

Según el equipo del mandatario electo, durante este trabajo se han utilizado herramientas de inteligencia artificial, técnicas de web scraping y una revisión exhaustiva de información pública con el propósito de analizar millones de datos e identificar posibles hallazgos relacionados con la gestión administrativa del país.

La iniciativa, de acuerdo con sus promotores, pretende servir como base para el proceso de transición hacia el nuevo gobierno y fortalecer las acciones de control frente a presuntos casos de corrupción y uso ineficiente de los recursos públicos.

El equipo de empalme señaló que en las próximas semanas dará a conocer los resultados y hallazgos obtenidos durante este proceso.

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