Más de 600 expertos conforman el equipo de Empalme de De La Espriella

De acuerdo con la información entregada, el proceso reúne a más de 600 expertos y ciudadanos organizados en 22 ejes temáticos, quienes habrían trabajado durante más de seis meses en el proyecto denominado “El Arca de Noé”, concebido para recopilar y analizar información sobre distintos sectores del Estado.
Según el equipo del mandatario electo, durante este trabajo se han utilizado herramientas de inteligencia artificial, técnicas de web scraping y una revisión exhaustiva de información pública con el propósito de analizar millones de datos e identificar posibles hallazgos relacionados con la gestión administrativa del país.
La iniciativa, de acuerdo con sus promotores, pretende servir como base para el proceso de transición hacia el nuevo gobierno y fortalecer las acciones de control frente a presuntos casos de corrupción y uso ineficiente de los recursos públicos.
El equipo de empalme señaló que en las próximas semanas dará a conocer los resultados y hallazgos obtenidos durante este proceso.
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