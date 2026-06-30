Dos años de la Solución Integral de Juanchito: así cambió la movilidad en el Valle

La Solución Integral de Movilidad de Juanchito completó dos años de funcionamiento consolidándose como una de las obras de infraestructura más importantes del Valle del Cauca, al mejorar la movilidad entre Cali, Candelaria, Florida, Pradera y el norte del Cauca.

Desde su puesta en servicio, este corredor vial ha permitido reducir significativamente los tiempos de desplazamiento para miles de ciudadanos que diariamente transitan por la zona, además de fortalecer la seguridad vial y dinamizar la actividad comercial e industrial del sector.

La intervención, liderada por la Gobernación del Valle del Cauca, incluyó la habilitación de las dos calzadas del nuevo puente de Juanchito, el mejoramiento del antiguo puente, nuevas conexiones viales y una ciclorruta de 17,2 kilómetros, permitiendo el tránsito de cerca de 50.000 vehículos cada día.

Habitantes de municipios como Candelaria aseguran que la obra cambió por completo su rutina. Muchos recuerdan que antes debían salir hasta tres horas antes de sus compromisos debido a los extensos trancones que se registraban en este corredor.

Conductores de transporte público también destacan que actualmente el flujo vehicular es mucho más ágil, facilitando los recorridos y reduciendo los tiempos de viaje entre Cali y los municipios vecinos.

De acuerdo con la administración departamental, la obra no solo eliminó uno de los principales puntos de congestión del departamento, sino que también mejoró la calidad de vida de miles de personas al facilitar el acceso al trabajo, la educación, los servicios de salud y el comercio.

A dos años de su inauguración, la Solución Integral de Movilidad de Juanchito continúa siendo una de las principales apuestas de infraestructura vial en el Valle del Cauca y un referente para la conectividad regional.