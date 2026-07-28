Mauricio Gaona será el nuevo embajador de Colombia ante la ONU

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la designación del jurista y académico Mauricio Gaona como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la trayectoria internacional de Gaona, a quien describió como un experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional, con experiencia académica y profesional en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia.

De la Espriella aseguró que el nuevo embajador tendrá la misión de representar al país con liderazgo y fortalecer las relaciones de Colombia en el escenario internacional, con el propósito de recuperar el prestigio de la nación ante los organismos multilaterales.

El presidente electo también resaltó que el nombramiento hace parte de su propósito de vincular al servicio público a profesionales con amplia preparación y experiencia, poniendo su conocimiento al servicio del país.