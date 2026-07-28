Vozinha rompió en llanto tras firmar con Colo Colo

El arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, protagonizó uno de los momentos más emotivos tras el Mundial de 2026. A sus 40 años, el guardameta fue presentado como nuevo jugador de Colo Colo, donde firmó el mejor contrato de toda su trayectoria profesional.

Durante su presentación oficial, vestido de gala, el experimentado portero rompió en llanto al agradecer la oportunidad, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según se conoció, Vozinha recibirá un salario 11 veces superior al que percibía en su anterior club, el Chaves de Portugal. El acuerdo será por un año y medio, convirtiéndose en el contrato más importante de su carrera.

El arquero se ganó el reconocimiento del mundo del fútbol por sus destacadas actuaciones con Cabo Verde durante el Mundial 2026, donde se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo. Su fichaje representa el premio a una trayectoria marcada por el esfuerzo, la perseverancia y años de trabajo, demostrando que los grandes sueños también pueden cumplirse al final de una carrera deportiva.