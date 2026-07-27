Pareja de María Camila Potosí revela su último mensaje

Continúan conociéndose nuevos detalles sobre el caso de María Camila Potosí, la joven que fue hallada sin vida el pasado 20 de julio en una zona rural de La Buitrera, en Cali. En las últimas horas, su pareja sentimental reveló cuál fue el último mensaje que recibió de ella antes de que desapareciera.

En una entrevista para el videopódcast Conducta Delictiva, Cristian contó que el 16 de julio, día en que María Camila fue vista por última vez, ambos mantuvieron contacto durante gran parte de la jornada. Según relató, ella le informó que una amiga la había recogido en motocicleta para realizar unas diligencias y asistir a un curso sobre atención de emergencias con bebés.

El último mensaje que recibió fue a las 4:38 de la tarde, cuando María Camila escribió: «Ósea andaban en la moto de Karol». Sin embargo, Cristian aseguró que en ese momento sintió que algo no estaba bien y que incluso tuvo la impresión de que ella no estaba escribiendo los mensajes.

«Sentí algo», afirmó el joven, quien explicó que, tras una breve llamada en la que notó respuestas extrañas, decidió salir de inmediato a buscarla. Al llegar al lugar donde supuestamente se encontraba, le informaron que María Camila nunca había llegado, lo que aumentó su preocupación y dio inicio a su búsqueda.

El caso sigue siendo investigado por las autoridades, mientras la familia continúa pidiendo justicia y mantiene la esperanza de conocer qué ocurrió con la bebé que la joven esperaba y cuyo paradero aún es un misterio.