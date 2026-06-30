Levantan el bloqueo en la vía Tuluá–Andalucía; comienza a normalizarse el tránsito

Tras varias horas de protesta, fue levantado el bloqueo que mantenía cerrada la vía Tuluá–Andalucía-Tuluá, a la altura de la Terminal de Transportes, donde comunidades negras de los Valles Interandinos realizaban una Toma Ancestral Pacífica para exigir el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional.

Hace pocos minutos se restableció el paso de vehículos. Sin embargo, las autoridades y los manifestantes recomiendan paciencia a los conductores, ya que el flujo vehicular tardará algunos minutos en normalizarse debido a la congestión generada durante el cierre.

Durante la jornada, las comunidades reclamaron mayores garantías de seguridad para líderes sociales, la entrega de tierras a población afro desplazada por la violencia y la instalación de una mesa de diálogo con funcionarios del Gobierno Nacional con capacidad de decisión.