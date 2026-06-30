Levantan el bloqueo en la vía Tuluá–Andalucía; comienza a normalizarse el tránsito

Hace pocos minutos se restableció el paso de vehículos. Sin embargo, las autoridades y los manifestantes recomiendan paciencia a los conductores, ya que el flujo vehicular tardará algunos minutos en normalizarse debido a la congestión generada durante el cierre.
Durante la jornada, las comunidades reclamaron mayores garantías de seguridad para líderes sociales, la entrega de tierras a población afro desplazada por la violencia y la instalación de una mesa de diálogo con funcionarios del Gobierno Nacional con capacidad de decisión.
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