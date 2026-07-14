María Nohemí Arboleda será la nueva ministra de Minas y Energía de De La Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció el nombramiento de María Nohemí Arboleda Arango como nueva ministra de Minas y Energía, cartera que tendrá un papel clave en la política energética del Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.