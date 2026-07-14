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María Nohemí Arboleda será la nueva ministra de Minas y Energía de De La Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció el nombramiento de María Nohemí Arboleda Arango como nueva ministra de Minas y Energía, cartera que tendrá un papel clave en la política energética del Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

Arboleda Arango se desempeña actualmente como gerente general de XM, empresa encargada de la operación del Sistema Interconectado Nacional y de la administración del mercado de energía mayorista en Colombia.

Al hacer el anuncio, De La Espriella destacó el perfil técnico de la funcionaria y aseguró que no proviene de la política tradicional. “Ella es una verdadera técnica, nunca había estado en política”, afirmó el mandatario electo.

Con este nombramiento, el presidente electo continúa conformando el gabinete que lo acompañará durante su administración para los próximos cuatro años.

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