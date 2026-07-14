Nuevo caso en Tuluá pone en el centro del debate el uso de caballos carretilleros

El equino fue encontrado aún enganchado a una carretilla que, al parecer, era utilizada para transportar carga. Las imágenes, compartidas por ciudadanos en redes sociales, generaron rechazo e hicieron que numerosos usuarios pidieran la intervención de las autoridades para verificar el estado del animal y esclarecer lo sucedido.
Más allá del caso puntual, la situación reavivó el llamado de la comunidad para que la Alcaldía de Tuluá avance en la sustitución de las carretillas de tracción animal, en cumplimiento de la Ley 2138 de 2021, que promueve la protección de los equinos y la implementación de alternativas para quienes dependen de esta actividad.
Además, varios ciudadanos cuestionaron la falta de control sobre este tipo de vehículos y señalaron que la presunta irresponsabilidad de algunos conductores continúa poniendo en riesgo el bienestar de los animales.
Ahora serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias en las que fue hallado el caballo y determinar si existió alguna infracción a la normatividad de protección y bienestar animal.
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