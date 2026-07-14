De La Espriella promete ahorrar $10.000 millones al año en con reforma a la Presidencia

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, presentó el plan de reestructuración de la Presidencia de la República, con el que busca reducir la estructura administrativa, eliminar entidades que, según afirmó, duplican funciones y generar un ahorro cercano a 10.000 millones de pesos al año.