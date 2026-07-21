Luis Carlos Rúa convirtió su símbolo de protesta en la imagen que dio de qué hablar en el nuevo Congreso

La instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030 dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada. Mientras la mayoría de los congresistas asistió con trajes formales, el senador Luis Carlos Rúa llegó al Capitolio Nacional vestido como el ‘Elefantico Blanco’, el personaje con el que ganó reconocimiento por denunciar obras públicas inconclusas y presuntos casos de corrupción en diferentes regiones del país.

El ingeniero, que obtuvo una curul en el Senado con más de 121.000 votos, convirtió este personaje en el símbolo de su trabajo como veedor ciudadano, una labor que durante varios años desarrolló a través de redes sociales documentando proyectos abandonados y el presunto mal uso de los recursos públicos.

Tras asumir oficialmente su cargo, Rúa compartió un mensaje en sus redes sociales en el que recordó el camino recorrido desde que inició este proyecto ciudadano.

“Hace cinco años esto era un Elefantico, un celular, mucha incertidumbre y un sueño. Hoy es una curul en el Senado y la continuidad de este proyecto. Es un hecho que queda para la historia: el primer Elefantico que se posesiona en el Senado”, escribió.

El congresista aseguró que su llegada al Legislativo no cambiará la esencia de su trabajo y afirmó que continuará ejerciendo control político desde el Congreso.

“Solo cambió el lugar desde donde voy a seguir haciendo control político sin filtro, pero ahora con más herramientas, un equipo de trabajo estable y mayores garantías”, expresó.

Durante la conmemoración del Día de la Independencia, Rúa también aprovechó para enviar un mensaje sobre la autonomía con la que ejercerá su labor como senador.

“No le debo favores a nadie y no tengo un jefe distinto a esta comunidad”, afirmó, reiterando su compromiso de mantener una agenda enfocada en la vigilancia de la inversión pública y la lucha contra la corrupción.