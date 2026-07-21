La jugada del petrismo contra De la Espriella dejó al uribismo con la Presidencia del Senado

Lo que comenzó como un intento por impedir que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella se quedara con la Presidencia del Senado terminó favoreciendo al uribismo.

En la instalación del nuevo periodo legislativo, el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático y candidato impulsado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue elegido como presidente del Senado tras obtener 56 votos, frente a los 45 que alcanzó Alfredo Deluque, quien contaba con el respaldo del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Además, se registró un voto en blanco.

Durante la votación, varios sectores afines al petrismo optaron por respaldar a Henríquez con el objetivo de impedir que el candidato apoyado por el próximo Gobierno llegara a la Presidencia de la corporación. Esa decisión terminó dándole la victoria al aspirante del uribismo, que asumirá una de las dignidades más importantes del Congreso durante el primer año del nuevo periodo legislativo.

La elección marca el inicio de una relación política compleja entre el nuevo Gobierno y el Congreso, ya que el Senado quedó bajo la dirección de un dirigente cercano al expresidente Álvaro Uribe.

Por su parte, en la Cámara de Representantes fue elegido como presidente Nicolás Barguil, del Partido Conservador, quien obtuvo 180 votos de los 181 depositados, con un voto en blanco.

Con la conformación de las nuevas mesas directivas, el Congreso inicia un nuevo periodo legislativo a pocas semanas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.