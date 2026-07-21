Colombia despide a Héctor Ochoa, el compositor que inmortalizó El camino de la vida

La música colombiana está de luto. A los 91 años falleció el maestro Héctor Ochoa Cárdenas, reconocido compositor antioqueño y autor de algunas de las canciones más representativas del repertorio nacional, entre ellas El camino de la vida, Muy antioqueño y Canta tiple.

La noticia fue confirmada este lunes 21 de julio por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lamentó el fallecimiento del artista a través de su cuenta en la red social X.

Con una trayectoria de varias décadas, Héctor Ochoa dejó una huella imborrable en la música popular y andina colombiana gracias a composiciones que trascendieron generaciones y se convirtieron en parte del patrimonio cultural del país.

Su historia con la música comenzó desde muy joven. Según relató en diferentes entrevistas, aprendió a tocar guitarra de manera autodidacta, aprovechando los momentos en que tomaba a escondidas el instrumento de su padre para interpretar canciones del reconocido trío mexicano Los Panchos, observando cuidadosamente la forma en que ejecutaban cada melodía.

A los 15 años dio sus primeros pasos como compositor al fundar el Trío de Oro, agrupación con la que empezó a escribir sus primeras obras. Con el paso del tiempo, perfeccionó su talento hasta convertirse en uno de los compositores más importantes de Colombia.

El legado del maestro Héctor Ochoa permanecerá vivo en cada una de sus canciones, muchas de ellas convertidas en himnos que siguen acompañando a millones de colombianos dentro y fuera del país.

Las autoridades y familiares aún no han entregado mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento.