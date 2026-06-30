Laura Sarabia renunció a su cargo como embajadora de Colombia en Reino Unido

De acuerdo con la información conocida, la dimisión será efectiva a partir del 7 de agosto, fecha en la que se realizará el cambio de gobierno en Colombia.
Sarabia fue una de las funcionarias más cercanas al mandatario saliente. Durante la actual administración se desempeñó, entre otros cargos, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y posteriormente asumió la representación diplomática del país en el Reino Unido.
Hasta el momento, la exfuncionaria no ha entregado detalles adicionales sobre los motivos de su decisión. Se espera que en los próximos días el Gobierno Nacional defina quién asumirá la representación diplomática de Colombia en Londres.
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