Laura Sarabia renunció a su cargo como embajadora de Colombia en Reino Unido

Laura Sarabia presentó este martes su renuncia formal al cargo de embajadora de Colombia en el Reino Unido, función que desempeñaba tras haber ocupado importantes responsabilidades durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la información conocida, la dimisión será efectiva a partir del 7 de agosto, fecha en la que se realizará el cambio de gobierno en Colombia.

Sarabia fue una de las funcionarias más cercanas al mandatario saliente. Durante la actual administración se desempeñó, entre otros cargos, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y posteriormente asumió la representación diplomática del país en el Reino Unido.

Hasta el momento, la exfuncionaria no ha entregado detalles adicionales sobre los motivos de su decisión. Se espera que en los próximos días el Gobierno Nacional defina quién asumirá la representación diplomática de Colombia en Londres.