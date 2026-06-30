Taxistas de Tuluá salen a las calles para exigir más seguridad

El gremio de taxistas de Tuluá realiza este martes una jornada de protesta para exigir a las autoridades medidas urgentes que permitan frenar la creciente inseguridad que, según denuncian, los ha convertido en uno de los sectores más afectados por la delincuencia.

Los conductores aseguran que en las últimas semanas se han registrado dos homicidios de taxistas, además de múltiples casos de hurtos y hechos de violencia que mantienen en alerta a quienes diariamente recorren las calles del municipio prestando el servicio de transporte público.

Durante la manifestación, los taxistas hacen un llamado a la Alcaldía, la Policía y demás autoridades competentes para que se implementen acciones contundentes que garanticen la seguridad del gremio y permitan capturar a los responsables de estos delitos.

Los manifestantes señalaron que el temor entre los conductores ha aumentado considerablemente y advirtieron que se requieren estrategias efectivas de prevención, mayor presencia policial y resultados concretos frente a los hechos que han golpeado al sector.

Con esta movilización, el gremio espera que sus peticiones sean atendidas y que se adopten medidas que les permitan desarrollar su labor en condiciones de mayor seguridad y tranquilidad.