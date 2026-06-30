Taxistas de Tuluá salen a las calles para exigir más seguridad

Los conductores aseguran que en las últimas semanas se han registrado dos homicidios de taxistas, además de múltiples casos de hurtos y hechos de violencia que mantienen en alerta a quienes diariamente recorren las calles del municipio prestando el servicio de transporte público.
Durante la manifestación, los taxistas hacen un llamado a la Alcaldía, la Policía y demás autoridades competentes para que se implementen acciones contundentes que garanticen la seguridad del gremio y permitan capturar a los responsables de estos delitos.
Los manifestantes señalaron que el temor entre los conductores ha aumentado considerablemente y advirtieron que se requieren estrategias efectivas de prevención, mayor presencia policial y resultados concretos frente a los hechos que han golpeado al sector.
Con esta movilización, el gremio espera que sus peticiones sean atendidas y que se adopten medidas que les permitan desarrollar su labor en condiciones de mayor seguridad y tranquilidad.
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