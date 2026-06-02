Iván Cepeda cuestiona los resultados de la primera y pide aclaraciones al censo electoral

La tensión política tras la primera vuelta presidencial aumentó luego de las declaraciones de Iván Cepeda, quien cuestionó los resultados preliminares de la jornada electoral y lanzó fuertes críticas contra su contendor, Abelardo De La Espriella.

Durante una intervención ante sus seguidores, el candidato del Pacto Histórico aseguró que aún no reconoce plenamente los resultados del preconteo y condicionó cualquier pronunciamiento definitivo a las conclusiones de las comisiones escrutadoras.

Cepeda afirmó que existen dudas relacionadas con el censo electoral y señaló un presunto desfase de cerca de 800.000 cédulas que, según dijo, debe ser revisado por las autoridades. Además, mencionó la existencia de indicios sobre votaciones atípicas en algunas mesas del país.

En medio de su discurso, el aspirante de izquierda también arremetió contra De La Espriella, a quien calificó como un “estafador de estafadores” y vinculó con sectores que, según él, representan prácticas políticas que el país debe superar.

Pese a los cuestionamientos, Cepeda confirmó que continuará en la carrera presidencial y llamó a sus seguidores a prepararse para la segunda vuelta, programada para el próximo 21 de junio, donde se enfrentará al candidato de Defensores de la Patria.

Con más del 98 % de las mesas informadas, Abelardo De La Espriella lideró la votación nacional, seguido por Iván Cepeda, quienes avanzaron al balotaje que definirá al próximo presidente de Colombia.