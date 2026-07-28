La posesión de De la Espriella ya tiene sede oficial en Cali

El acto se realizará en el Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo, un recinto con capacidad para más de 2.200 asistentes, donde se espera la presencia de invitados nacionales e internacionales. De acuerdo con la información conocida, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, habría propuesto este escenario para la ceremonia.
Fuentes cercanas a la organización indicaron que ya se solicitó un recorrido técnico del lugar y que este miércoles llegará la primera avanzada encargada de coordinar la logística del evento.
La Arena USC fue inaugurada en diciembre de 2024 y cuenta con una moderna infraestructura, sistema de iluminación y sonido, aire acondicionado, parqueaderos cubiertos y espacios complementarios para la realización de eventos de gran formato.
Entre las alternativas que se evaluaban para la posesión también figuraban el Centro de Eventos Valle del Pacífico, la Plaza de Cayzedo y los teatros Municipal y Jorge Isaacs. Sin embargo, finalmente el equipo del presidente electo se inclinó por la Arena USC.
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