Capturan a dos presuntos extorsionistas en Tuluá

Dos personas fueron capturadas en flagrancia durante un operativo adelantado por el GAULA de la Policía Nacional en zona urbana de Tuluá, cuando, al parecer, recibían $5 millones producto de una extorsión.

Los capturados, conocidos con los alias de “Glock” y “Dani”, fueron sorprendidos durante un procedimiento investigativo que permitió interceptar la entrega del dinero, el cual correspondería a una exigencia realizada a una víctima del municipio.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían dedicados al cobro de extorsiones a comerciantes de Tuluá mediante amenazas e intimidaciones contra las víctimas y sus familias. Las investigaciones continúan para establecer la posible participación de otras personas en estos hechos.

Tras su captura, los dos señalados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de extorsión, mientras avanza el proceso judicial.

La Administración Municipal destacó el resultado operativo y reiteró que continuará articulando acciones con la Fuerza Pública para combatir este delito. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA, donde se garantiza absoluta reserva de la información.