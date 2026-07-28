Capturan a dos presuntos extorsionistas en Tuluá

Los capturados, conocidos con los alias de “Glock” y “Dani”, fueron sorprendidos durante un procedimiento investigativo que permitió interceptar la entrega del dinero, el cual correspondería a una exigencia realizada a una víctima del municipio.
De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían dedicados al cobro de extorsiones a comerciantes de Tuluá mediante amenazas e intimidaciones contra las víctimas y sus familias. Las investigaciones continúan para establecer la posible participación de otras personas en estos hechos.
Tras su captura, los dos señalados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de extorsión, mientras avanza el proceso judicial.
La Administración Municipal destacó el resultado operativo y reiteró que continuará articulando acciones con la Fuerza Pública para combatir este delito. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA, donde se garantiza absoluta reserva de la información.
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