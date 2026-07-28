El mejor gol del Mundial fue contra Argentina

La FIFA anunció el ganador del premio al mejor gol del Mundial 2026 y la sorpresa fue mayúscula. El reconocimiento quedó en manos de Sidny Lopes Cabral, futbolista de Cabo Verde, por el espectacular remate con el que venció al arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez en los octavos de final.

La anotación superó en la votación a goles de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Ferran Torres, convirtiéndose en la mejor jugada del torneo.

El gol llegó en el minuto 103 de la prórroga. Tras dejar en el camino a Alexis Mac Allister, Lopes Cabral sacó un potente derechazo que se clavó en el ángulo, sin opciones para el guardameta argentino. Aunque Argentina terminó clasificando, la calidad de la anotación fue suficiente para conquistar el premio.

Tras recibir el reconocimiento, el atacante aseguró que aún no puede creer lo que hizo. “Vi el espacio y apunté a la escuadra. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia el ángulo pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’”, recordó en declaraciones difundidas por la FIFA.

El futbolista también reveló que uno de los mensajes que más lo emocionó fue el del brasileño Marcelo, quien le confesó que había votado por su gol como el mejor del campeonato.

El segundo lugar de la votación fue para Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, mientras que el tercer puesto quedó para Wilson Isidor, de Haití.